شكرا لقرائتكم خبر عن لبيب وسليمان يؤازران لاعبي الزمالك قبل السفر إلي الجزائر لمواجهة أبو سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في التدريب الأخير للفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي الفرعي ،قبل السفر إلى الجزائر، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد رئيس نادي الزمالك جلسة مطولة مع الجهاز الفني واللاعبين بحضور أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، من أجل تحفيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أبو سليم الليبي في مشوار الأبيض للمنافسة على لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.