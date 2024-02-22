7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 22/2/2024 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، بعثة الأهلى تصل فندق الإقامة في كوماسي استعدادا لمباراة ميدياما الغانى، ومودرن فيوتشر يصل جوهانسبرج لمواجهة سوبر سبورت بالكونفدرالية، والزمالك يختتم تدريباته قبل السفر للجزائر

وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى فندق الإقامة بمدينة كوماسي الغانية استعدادا لخوض مباراته ضد ميدياما الغاني غدا الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وصلت بعثة فريق مودرن فيوتشر إلى مطار جوهانسبرج بجنوب افريقيا استعدادًا لمواجهة فريق سوبر سبورت بالكونفدرالية الأفريقية.

أعلنت لجنة المسابقات عن تعديلات لمواعيد وملاعب بعض مباريات الجولة الـ 14 من بطولة دوري nile والتي ستنطلق يوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى للرجال لكرة السلة بقيادة هنريك رودل ، عن القائمة المشاركة في البطولة المرحلة الأولى من تصفيات بطولة أفريقيا 2025 “الأفرو باسكت“ .

تواجد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في التدريب الأخير للفريق على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي الفرعي ،قبل السفر إلى الجزائر، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة الكونفدرالية.