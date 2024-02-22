شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 16 لاعبا.. المقاولون العرب يحصد 26 ميدالية فى بطولة الجمهورية للكياك والكانوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الختام الناجح والرائع والذي شهد منافسات شرسة وقوية بين جميع الأندية لبطولة كأس مصر للكياك والكانوي، لاقت الإنجازات المتميزة التي حققها فريق الكياك والكانوي بنادي المقاولون العرب في بطولة كأس مصر للكانوي والكياك 2024 اشادات واسعة المجال من أسرة الكياك والكانوي في مصر ومن جميع المشاركين، حيث كانت بمثابة فخر واعتزاز لأبناء المقاولون العرب وأسرهم.

وكانت هذه المشاركة هي الأولي بالنسبة للاعبي المقاولون، حيث انتزع لاعبو ذئاب الجبل 26 ميدالية من أصل 34 في نهائيات بطولة كأس مصر منها 10 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، و8 ميداليات برونزية.

ويتكون الجهاز الفني والإداري للنادي من نخبة من صفوة الرياضيين الأبطال الدوليين السابقين منهم كل من خالد محمد عبدالله رئيس جهاز التجديف والكانوي والكياك بالنادي، ومحمود عوض المدرب العام، والكابتن محمد فوزي مدرب فريق الناشئين، واحمد سامي مدرب فريق الكانوي، وشمس أحمد المدير الإداري للفريق.

واللاعبون الأبطال ال 16 الذين حصدوا ال 26 ميدالية في بطولة كأس مصر للكياك والكانوي هم كل من الأبطال والبطلات الآتي اسمائهم بعد: فرح هويدي, يوسف ممدوح, محمد طارق, سهيل احمد, هنا فتحي, زياد حسين, حسين احمد, معتز هشام, يحي احمد, دان عصام, باسل محمد, منة مختار، سارة هشام، ملك محمد، سما محمد، مودة ابراهيم.

وقال خالد محمد عبد الله رئيس الجهاز أن أسرة الكياك والكانوي بالنادي تهدي هذا الإنجاز لمجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح الذي لم يالوا جهدا في دعم ومساندة اللاعبين والجهاز الفني والإداري أبناء المقاولون العرب.