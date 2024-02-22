شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد بعد العودة للتوب 5 فى تصنيف الاسكواش: الإصابة كادت تنهى مسيرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، حوارا مطولاً مع البطل المصري كريم عبد الجواد، وذلك بعدما تقدم للمركز الخامس عالمياً في تصنيف الاسكواش.

وعاد بطل العالم السابق كريم عبد الجواد إلى بطولات PSA في مارس 2023، بعد ثلاثة أسابيع فقط من الإصابة التي كان قد تعرض لها، وحصل عبد الجواد على لقبه الخامس والعشرين في PSA في بطولة أوبتاسيا، كان جواد في حالة فنية مميزة هذا الموسم، حيث حصل على ثلاثة ألقاب في كأس جراسهوبر، وكأس ماليزيا، وبيتسبرج المفتوحة.

كما عاد عبد الجواد إلى المراكز الخمسة الأولى في العالم للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021 بعد حصوله على لقبه الثالث في، رابطة المحترفين التقت باللاعب رقم 5 عالميًا لمناقشة التغييرات التي أجراها منذ عودته من الإصابة والوضع الذي يعتقد أنه يلعب فيه في الوقت الحالي.

وقال جواد: "بالطبع، أنا سعيد للغاية، قبل عامين، عندما تعرضت للإصابة، كنت أشك فيما إذا كنت سألعب مرة أخرى، ناهيك عن العودة إلى المراكز الخمسة الأولى، أنا سعيد لأنني أؤمن بنفسي وآمنت أنه يمكنني العودة إلى حيث كنت وإلى المكان الذي أنتمي إليه، من هناك، بدأت التركيز على كيفية سير تدريبي والبدء في البرنامج الصحيح وبدأت في زيادة الإيقاع تدريجيًا، أنا سعيد بأدائي هذا الموسم وهذا يجعلني أكثر رغبة في اللعب بشكل أفضل.

أضاف: "لقد كان في ذهني دائمًا أن هناك فرصة للعودة، كانت هناك شكوك من قبل الأطباء، قالوا إن النسبة كانت 50/50 عندما ذهبت إلى ألمانيا، وأخبروني عن الشكوك لذلك كنت قلقًا للغاية بشأن عدم حصولي على الفرصة، لكنني آمنت بفرصة العودة وكنت أقوم بتحضير نفسي ذهنياً، حتى عندما خرجت من الكرسي المتحرك، ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية لتدريب الجزء العلوي من جسدي للحصول على فرصة بنسبة 50٪ أن أتمكن من العودة، أردت أن أبقي جسدي لائقًا قدر الإمكان.

واصل: "لقد غيرت تدريبي 180 درجة، بعد إصابتي، بدأت العمل مع مدربة اللياقة البدنية الجديدة، ديان، أنا محظوظ جدًا بوجودها معي، لقد أجرينا الكثير من المحادثات لفهم جسدي وكيف يتكيف مع التدريب، لقد أجرت الكثير من الأبحاث حول إصابتي للتعرف على ما يمكنني فعله وما لا يمكنني فعله، كيف يمكنني استبدال الأشياء التي كنت أفعلها من قبل بأشياء ثمينة مختلفة، حتى ممارستي للإسكواش قد تغيرت من قبل، كنت ألعب مباراة كل يوم ولكن الآن أحاول فقط أخذ ما أحتاج إليه، أحاول إدارة الأسبوع بأذكى طريقة.