شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات قاسية على الإسماعيلي وإيقاف جماهير من الزمالك بعد موقعة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة العقوبات الخاصة بمباراة الزمالك والإسماعيلي، والتي أقيمت يوم الاثنين الماضي، ضمن الجولة الـ 13 للدوري.

وأصدرت رابطة الأندية بيانًا رسميًا تضمن العقوبات الموقعة على الناديين، وجاء البيان كالتالي:

حرصا من رابطة الأندية المصرية المحترفة على المكتسبات التي تحققت في ملف عودة الجماهير لحضور مباريات الدوري الممتاز.

وفي ضوء ما شهده لقاء الإسماعيلي والزمالك الذي أقيم على ستاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشر من حالة سباب متبادل بين جماهير الناديين.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة العقوبات التالية:

1- لعب نادي الإسماعيلي مباراتان بدون جمهور وتوقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 100 ألف جنيه وذلك نظرًا لتكرار مثل هذه التجاوزات للمرة الثالثة هذا الموسم.

2- إيقاف حضور المباراة من جماهير نادي الزمالك (مباراتين) وعددهم 2243 مشجع وتوقيع غرامة مالية 50 ألف جنيه نظرا لتكرار مثل هذه التجاوزات للمرة الثانية هذا الموسم.

وتناشد رابطة الأندية جميع عناصر اللعبة التحلي الدائم بالروح الرياضية ونبذ التعصب.

وتنبه الرابطة على إنه سيتم تغليظ العقوبات في حالة تكرار مثل هذه التجاوزات، والتي قد تصل لمنع جمهور أي فريق من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.