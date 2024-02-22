شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الغيابات.. على ماهر بلا هزيمة مع المصرى فى 10 مباريات ويتقدم للمربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وخلال آخر 5 مباريات في الدوري حقق المصري النتائج التالية:
الفوز على بلدية المحلة 3-0
التعادل مع الجونة 2-2
التعادل مع الإسماعيلي 1-1
الفوز على الزمالك 1-0
الفوز على إنبي 2-1
بينما في كأس الرابطة
التعادل مع طلائع الجيش 1-1 قبل فوز الأخير بركلات الترجيح
الفوز على بيراميدز 3-1
الفوز على الجومة 2-1
التعادل مع البنك الأهلي 2-2
الفوز على المقاولون العرب 1-0
ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعد خوض 11 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في اثنتين وخسر ثلاثة أخرى، وسجل لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.
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