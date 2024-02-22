رغم الغيابات.. على ماهر بلا هزيمة مع المصرى فى 10 مباريات ويتقدم للمربع الذهبى

القاهرة - سامية سيد -

حقق علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، نتائج مميزة في الفترة الأخيرة مع الفريق البورسعيدي، حيث حافظ على سجل الفريق خالياً من الهزائم في آخر 10 مباريات، سواء بدوري NILe أو كأس الرابطة.

وخلال آخر 5 مباريات في الدوري حقق المصري النتائج التالية:

الفوز على بلدية المحلة 3-0

التعادل مع الجونة 2-2

التعادل مع الإسماعيلي 1-1

الفوز على الزمالك 1-0

الفوز على إنبي 2-1

بينما في كأس الرابطة

التعادل مع طلائع الجيش 1-1 قبل فوز الأخير بركلات الترجيح

الفوز على بيراميدز 3-1

الفوز على الجومة 2-1

التعادل مع البنك الأهلي 2-2

الفوز على المقاولون العرب 1-0

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعد خوض 11 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في اثنتين وخسر ثلاثة أخرى، وسجل لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.