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الأهلي يخوض أول مران في غانا استعداداً لمباراة ميدياما بدوري الأبطال ..فيديو

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي فيديو لمران الفريق المقام حاليا باحد الملاعب القريبة من فندق الاقامة بمدية كوماسي الغانية استعدادا لمباراة ميدياما الغاني بدوري ابطال افريقيا.

 

ووصلت بعثة الاهلي برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، كوماسي عصر اليوم ،الخميس، بعدما تأخرت البعثة أكثر من مرة خلال رحلة الطيران من القاهرة حيث تعطلت الطائرة مرة في القاهرة واخرى في مطار اكرا.

 

ويستعد الاهلي لخوض مباراة ميدياما ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

 

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6نقاط بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

 

ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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