شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض أول مران في غانا استعداداً لمباراة ميدياما بدوري الأبطال ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي فيديو لمران الفريق المقام حاليا باحد الملاعب القريبة من فندق الاقامة بمدية كوماسي الغانية استعدادا لمباراة ميدياما الغاني بدوري ابطال افريقيا.

ووصلت بعثة الاهلي برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، كوماسي عصر اليوم ،الخميس، بعدما تأخرت البعثة أكثر من مرة خلال رحلة الطيران من القاهرة حيث تعطلت الطائرة مرة في القاهرة واخرى في مطار اكرا.