شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض أول مران في غانا استعداداً لمباراة ميدياما بدوري الأبطال ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
ووصلت بعثة الاهلي برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، كوماسي عصر اليوم ،الخميس، بعدما تأخرت البعثة أكثر من مرة خلال رحلة الطيران من القاهرة حيث تعطلت الطائرة مرة في القاهرة واخرى في مطار اكرا.
ويستعد الاهلي لخوض مباراة ميدياما ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6نقاط بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.
ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.
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