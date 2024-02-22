شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يعلن موعد مباراة الاهلى والجزيرة المؤجلة من بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل موعد المباراة المؤجلة بين فريقى ، الاهلى والجزيرة من الجولة الرابعة من بطولة دورى السوبر رجال.

وتقرر إقامة المباراة يوم 29 فبراير الجارى، والتى كان مقرر إقامتها 26 يناير الماضى.

وكان من المقرر أن يلتقى الأهلى مع الجزيرة يوم الجمعة الموافق 26 يناير، الا انه تم تأجيل المباراة نظرا لوفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

من ناحية أخرى، تحددت أطراف الدور النصف نهائى من بطولة كأس مصر لكرة السلة سيدات، والمقرر أن تقام خلال شهر مايو المقبل، وتأهل لنصف النهائى كل من الأهلى وسبورتنج وهليوبوليس والجزيرة.

وأعلن اتحاد كرة السلة مواجهات الدور النصف النهائى، حيث من المقرر أن يلتقى الأهلى مع هليوبوليس، والجزيرة مع سبورتنج.