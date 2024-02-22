شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: أحمد فتوح يواصل برنامجه التأهيلى مع الزمالك فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب تواجد أحمد فتوح الظهير الأيسر، ضمن قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال محمد أسامة إن تواجد فتوح مع بعثة الزمالك من أجل مواصلة أداء البرنامج التأهيلي الخاص به بشكل منتظم تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي بالزمالك أن فتوح سيواصل البرنامج التأهيلي الذي تم وضعه له منذ تعرضه للإصابة، ليكون أكثر جاهزية للفترة المقبلة.

ويعاني أحمد فتوح من إصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض لها مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.