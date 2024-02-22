شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وهبة حارس المصرى ضمن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لوديتي سوريا والان مع تفاصيل الخبر
من جهته أكد السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى بقطاع الناشئين بالنادي المصري أن استمرار تواجد الحارس احمد وهبة ضمن قائمة منتخب الشباب على مدار الأشهر الماضية يعد اعترافا من جانب جهاز المنتخب بالقيمة الفنية للحارس الواعد والذي يُعد أحد عناصر كتيبة حراس المرمى بقطاع الناشئين والتي تضم عناصر واعدة ومتميزة جاهزة لتمثيل ليس القلعة الخضراء فحسب وانما تمثيل المنتخبات الوطنية بكافة فئاتها العمرية.
وضربت الإصابات عدداً من لاعبي النادي المصري، حيث يعاني إسلام عطية من إصابة الشد في العضلة الضامة، فيما يعاني حسن علي من كدمة بالركبة، وإيزي ايميكا المصاب بتمزق في الرباط الداخلي للركبة، بالإضافة إلى الحارس محمد شحاتة المصاب بشرخ فى عظام إصبع اليد.
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