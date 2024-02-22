شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وهبة حارس المصرى ضمن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لوديتي سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت إدارة النادي المصري، خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطرها من خلاله، باستدعاء أحمد وهبة حارس مرمى فريق المصري تحت 18 عامًا ( الفئة العمرية 2005 ) لمعسكر منتخب الشباب المقرر إقامته بالقاهرة خلال الفترة من الخامس والعشرين من فبراير الجاري وحتى الرابع من مارس المقبل.

من جهته أكد السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى بقطاع الناشئين بالنادي المصري أن استمرار تواجد الحارس احمد وهبة ضمن قائمة منتخب الشباب على مدار الأشهر الماضية يعد اعترافا من جانب جهاز المنتخب بالقيمة الفنية للحارس الواعد والذي يُعد أحد عناصر كتيبة حراس المرمى بقطاع الناشئين والتي تضم عناصر واعدة ومتميزة جاهزة لتمثيل ليس القلعة الخضراء فحسب وانما تمثيل المنتخبات الوطنية بكافة فئاتها العمرية.

ويستعد النادي المصري لمواجهة المقاولون العرب في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري.

وضربت الإصابات عدداً من لاعبي النادي المصري، حيث يعاني إسلام عطية من إصابة الشد في العضلة الضامة، فيما يعاني حسن علي من كدمة بالركبة، وإيزي ايميكا المصاب بتمزق في الرباط الداخلي للركبة، بالإضافة إلى الحارس محمد شحاتة المصاب بشرخ فى عظام إصبع اليد.