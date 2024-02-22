شلل مروري بالعاصمة السعودية الرياض تزامنًا مع لقاء الهلال بأبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - تسبب لقاء الهلال السعودي ونظيره سباهان أصفهان الإيراني ، في إحداث شلل مروري بالعاصمة السعودية الرياض ، والذي يقام الآن على ملعب المملكة آرينا ، لحساب إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.





وشهت مدرجات الملعب حضورًا جماهيريًا كثيفًا من مشجي الهلال في مدرجات المملكة آرينا .

وانطلقت مباراة الهلال وسباهان في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية.

وكانت مباراة الذهاب بين الهلال وسباهان التي أقيمت على ملعب استاد نقش جهان، معقل فريق سباهان، خلال وقت سابق ، قد انتهت بفوز الهلال بنتيجة 3-1.

وجاء تشكيل الهلال للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: الشهراني – علي البليهي - حسان تمبكتي – سعود عبد الحميد

الوسط: نيفيز - محمد كنو – سالم الدوسري - مالكوم – ميشيل ديغادو

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش