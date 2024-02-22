بث مباشر .. مباراة الهلال وسباهان الإيراني بإياب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة مرتقبة جماهيريًا ، يستضيف ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض ، موجهة فريق الهلال ونظيره سباهان الإيراني ، لحساب إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر انطلاق المواجهة في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس ، بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر قنوات Alkass Ten HD و Abu Dhabi Sports Asia 1 و beIN Sports AFC HD و SSC HD.

وكان الهلال قد اقتنص بطاقة الصعود للدور الإقصائي الأول، باحتلاله صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة.

أما سباهان فقد حل وصيفًا للمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط وتعادل وحيد، وهزيمتين بينهما واحدة بقرار من الاتحاد الآسيوي.

وكانت مباراة الذهاب بين الهلال وسباهان التي أقيمت على ملعب استاد نقش جهان، معقل فريق سباهان، قد انتهت بفوز الفريق السعودي بنتيجة 3-1.

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