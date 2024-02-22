اكتمال عقد المتأهلين لنصف نهائي دوري رجال الطائرة بتأهل سبورتنج وسموحة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريقا سبورتنج وسموحة في التأهل إلى نصف نهائي دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلي 2023 / 2024.

جاء ذلك بعدما حسم كلا الفريقين نتيجة المباراة الفاصلة في دور الثمانية، حيث فاز سبورتنج على الاتحاد بنتيجة 3/0، فيما فاز سموحة على بتروجت بنتيجة 3/2، ليتأهلا بمجموع المباريات بنتيجة 2/1.

وبذلك يلحق الفريقان، بالأهلي والزمالك بعدما نجح القطبين في التأهل بعد تخطي إيسترن كومباني وطلائع الجيش على الترتيب بمجموع اللقاءات بنتيجة 2/0.

وبذلك يضرب سموحة موعدًا مع الزمالك في لقاء نصف النهائي، فيما يلتقي النادي الأهلي بنظيره سبورتنج في الدور ذاته.

يذكر أن مباريات الأمس شهدت فوز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 3/2، وفوز الأهلي على إيسترن كومباني بنتيجة 3/0، كما فاز سموحة على بتروجت بنتيجة 3/1، وفاز الاتحاد السكندري على سبورتنج بنتيجة 3/2.

وشهدت لقاءات الجولة الأولى من دور الثمانية فوز الأهلي على إيسترن كومباني بنتيجة 3/0، فيما فاز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 3/1.

وحقق سبورتنج الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3/2، كما فاز بتروجت على سموحة بنتيجة 3/0.

يذكر أن مباريات دور الـ8 في الدوري للسيدات والرجال، تقام بنظام البلاي أوف 3.