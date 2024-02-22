شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة : اعتدنا على الصعوبات فى الأهلى وهدفنا العودة بنقاط مباراة ميدياما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد رامي ربيعة، لاعب الأهلي جاهزية الأهلي لمواجهة ميدياما غدًا، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال ربيعة خلال الموتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «واجهنا صعوبات كبيرة، ولكن اعتدنا في الأهلي على ترك النواحي الإدارية للمسؤولين في النادي لحل مثل تلك الصعوبات، وأن يكون تركيز جميع اللاعبين في المباراة».

وشدد ربيعة على أن الفريق سيقدم أقصى ما لديه من جهد وتركيز خلال مباراة ميدياما والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط، لمواصلة مشوار الفريق في البطولة، وقطع خطوة لتخطي دور المجموعات.

وأوضح لاعب الأهلي أن الصعود في دور المجموعات يحتاج إلى الفوز في المباريات التي تقام في الخارج، وأن الأهلي هو المتصدر لقمة المجموعة الرابعة، ويسعى إلى الفوز غدًا.

وأشار ربيعة إلى أن الأهلي يعيش حالة من التركيز خلال الموسم الحالي، وأن الجميع يعلم أن الأحمر فريق جماعي ويبحث دائمًا عن تحقيق أهدافه.

واختتم ربيعة حديثه بالتأكيد أن فريق ميدياما قدم نفسه بشكل جيد في دوري الأبطال إلى الآن، وأن مواجهته غدًا ستكون صعبة إلا أن جميع لاعبي الأهلي لديهم الدافع القوي لتحقيق الفوز.