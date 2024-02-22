شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يُصعد رباعى ناشئى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري وبعد التنسيق مع عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي تصعيد الرباعي، إبراهيم ناجي وأبو الفتح أشرف، عماد عبد المعبود، محمد صالح "الزيز"، لاعبي فريق تحت 20 عامًا بالنادي والذي يقوده حمادة طلبة للتدريب مع الفريق الأول اعتباراً من غدا الجمعة بمعسكر الفريق بالقاهرة الذي يستعد الفريق من خلاله لمباراة الجولة الرابعة عشر من الدوري ضد المقاولون العرب الاثنين المقبل في السابعة مساء على ستاد الجيش ببرج العرب.

الجدير بالذكر أن اللاعبين، ابراهيم ناجي وعماد عبد المعبود يشغلان مركز قلبي الدفاع، بينما يشغل أبو الفتح أشرف لاعب خط الوسط المدافع، فيما يشغل محمد صالح "الزيز" مركزي لاعب خط الوسط المهاجم والجناح الأيمن.

ويستعد النادي المصري لمواجهة المقاولون العرب في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري.

وضربت الإصابات عدداً من لاعبي النادي المصري، حيث يعاني إسلام عطية من إصابة الشد في العضلة الضامة، فيما يعاني حسن علي من كدمة بالركبة، وإيزي ايميكا المصاب بتمزق في الرباط الداخلي للركبة، بالإضافة إلى الحارس محمد شحاتة المصاب بشرخ فى عظام إصبع اليد.