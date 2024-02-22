شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى الأخير استعداداً لمواجهة ميدياما..15 دقيقة للإعلام وفقرة خططية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الاهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على استاد بابا يارا في غانا، استعدادًا لمباراة ميدياما التي تقام مساء غد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الفريق مرانه الختامي والوحيد اليوم على استاد بابا يارا، الذي يستضيف مباراة ميدياما في الرابعة عصر غد الجمعة بتوقيت غانا، السادسة بتوقيت القاهرة.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء في بداية المران، قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا غدًا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.