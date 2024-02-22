المملكة أرينا يستضيف أولى لقاءات الهلال السعودي القارية

ياسر رشاد - القاهرة - استضاف ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية ، مواجهة الهلال السعودي ونظيره سباهان الإيراني ، الجارية بينهما الآن ، لحساب إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.





وتم افتتاح الاستاد مع بدء العام الجاري ، تحت إشراف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وافتتح ملعب المملكة أرينا الهلال تحديدًا في 29 يناير الماضي، وشهد أول مباراة للفريق بفوزه 4-3 على نادي إنتر ميامي، الأمريكي ضمن كأس موسم الرياض.

وأحرز الهلال كأس موسم الرياض الودية في كرة القدم، بفوزه على غريمه النصر2-0 على ملعبه الجديد، في العاصمة السعودية.

وكان الهلال قد اقتنص بطاقة الصعود للدور الإقصائي الأول، باحتلاله صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة.

أما سباهان فقد حل وصيفًا للمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط وتعادل وحيد، وهزيمتين بينهما واحدة بقرار من الاتحاد الآسيوي.

وكانت مباراة الذهاب بين الهلال وسباهان التي أقيمت على ملعب استاد نقش جهان، معقل فريق سباهان، قد انتهت بفوز الفريق السعودي بنتيجة 3-1.