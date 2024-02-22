الهلال يقصي نافباخور ويضرب موعدًا مع الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الإطاحة بنظيره سباهان الإيراني من دور الـ16.

ويضرب الهلال موعدًا مع نظيره الاتحاد في الكلاسيكو السعودي بـ ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 3/1، على ملعب نقش جهان، خارج أرضه.

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وفاز فريق الهلال في مباراة الإياب أمام سباهان اليوم الخميس بنتيجة 3/1، أحرزهم سالم الدوسري في الدقيقة 76، وروبن نيفيز في الدقيقة 82، وألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 90+7.

وتعرض سيافاش يزداني لاعب سباهان إلى الطرد من المباراة ضد نادي الهلال بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 71 من زمن الشوط الثاني.

وأحرز هدف سباهان الإيراني أحمد زادة في الدقيقة 54 من عمر المباراة.