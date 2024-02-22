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ميلان يخسر من رين ويتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي

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ميلان - الدوري الأوروبي

ميلان - الدوري الأوروبي

تأهل نادي أي سي ميلان الإيطالي، إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي رغم خسارته من مستضيفه رين الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وخاض ميلان مواجهة رين، في إياب البلاي أوف المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي موسم 2023 – 2024، مستفيداً من فوزه المريح ذهاباً على ملعب “سان سيرو”، 3-0.

وسجل أهداف نادي رين الفرنسي، كل من: بينجامين بوريغايد ثلاثة أهداف “هاتريك”، في الدقائق 11 – وركلتي جزاء 54 – 68.

في حين وقع على ثنائية فريق أي سي ميلان، الصربي لوكا يوفيتش، عند الدقيقة الـ 22، والبرتغالي رافائيل لياو، في الدقيقة 58.

 

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وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي، سيمون كيير، ماتيو جابيا، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يونس موسى، إسماعيل بن ناصر، تيجاني ريجنديرز.

خط الهجوم: رافائيل لياو، لوكا يوفيتش، كريستيان بوليسيتش.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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