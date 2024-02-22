"منتخب زامبيا ومانشستر يونايتد".. أشهر حوادث طائرات الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرضت طائرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحادث، خلال توجهها إلى كوماسي لخوض مباراة ميدياما الغاني، في دوري أبطال أفريقيا، باصطدام معدة الدفع الخلفي بجسم الطائرة.

ويعيد هذا الحادث الأذهان إلى أكثر من حادثة طائرة خاصة بفرق رياضة، سواء كرة قدم أو رياضات أخرى.

"جراندي تورينو" عام 1949

تحطمت طائرة فريق تورينو الإيطالي، في شهر مايو عام 1949، بمنطقة جبلية بالقرب من مدينة تورينو، ونتج عن هذا الحادث مقتل 31 شخصا.

وأدى هذا الحادث إلى مقتل جميع لاعبي الفريق، الذي كان يسيطر على كرة القدم الإيطالية، وفاز بالدوري الإيطالي خمس مرات متتالية.

كارثة ميونخ الجوية عام 1958

قتل 8 لاعبين من نادي مانشستر يونايتد، عندما تحطمت طائرة كانت تنقل لاعبي الفريق، من العاصمة اليوغوسلافية بلغراد بعد مواجهة نادي ريد ستار.

المنتخب الأمريكي للتزلج على الجليد عام 1961

تحطمت طائرة لاعبي المنتخب الأمريكي للتزلج على الجليد، مما أودى بحياة جميع أعضاء الفريق والبالغ عددهم 18 لاعبا، مع 55 شخصا آخرين، بالقرب من مطار بروكسل بينما كانت تحاول الهبوط.

وكان الفريق في طريقه إلى براغ للمشاركة في بطولة العالم التي ألغيت فيما بعد.

نادي باختاكور طشقند عام 1979

قتل 17 لاعبا من نادي باختاكور، في أغسطس 1979، بعد حادث تصادم جوي فوق أوكرانيا.

وتبرعت الفرق الأخرى في الاتحاد السوفياتي بلاعبين لنادي باختاكور طشقند حتى يتمكن النادي من المشاركة في المباريات المتبقية من الموسم، وفقا لموقع بي بي سي.

المنتخب الزامبي لكرة القدم 1993

قتل 18 لاعبا من منتخب زامبيا لكرة القدم، عندما تحطمت طائرتهم في طريقها إلى السنغال لخوض لقاء في تصفيات كأس العالم.

وقال التقرير الرسمي للحادث بعد مرور عشر سنوات إن الطائرة تحطمت نتيجة خلل ميكانيكي في المحرك الأيسر، بعدها أغلق الطيار المحرك الأيمن الذي كان لا يزال يعمل عن طريق الخطأ بسبب "المؤشر الضعيف للمصباح الكهربائي"، مما جعل الطائرة تفقد كل الطاقة وتتحطم.

كارثة رحلة الأنديز عام 1972

في 13 أكتوبر 1972، اختفت طائرة تحمل فريق أوروجوياني للرجبي يحمل اسم "المسيحيون القدماء"، وكانت في طريقها من العاصمة مونتيفيديو إلى سانتياجو في تشيلي.

وعثرت القوات الجوية التشيلية على 14 ناجيا من الحادث، بعد شهرين، وكان اثنان من الناجين مشيا لمدة عشرة أيام في طقس المنطقة القطبية الشمالية شديد البرودة قبل أن يعثر عليهما بعض الرعاة بالصدفة عند سفوح جبال الأنديز.

وأصدر فيلما سينمائيا بعنوان "على قيد الحياة"، يحكي أحداث الطائرة، وكيف أعتمد الناجين على لحوم البشر حتى لا يموتوا جوعا.

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