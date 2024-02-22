"مرموش يقود الهجوم".. تشكيل فرانكفورت لمواجهة سانت جيلوز بدوري المؤتمر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الجهاز الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بقيادة دينو تومبيلر، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سانت جيلوز البلجيكي، بدوري المؤتمر الأوروبي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "دويتشه بانك بارك".

ويدخل فريق فرانكفورت المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تراب.

خط الدفاع: توتا، كوخ، باتشو.

خط الوسط: بوتا، جوتزه، السخيري، نكونكو.

خط الهجوم: كناوف، عمر مرموش، شايبي.

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، في اللقاء الذي أقيم بينهما في بلجيكا.

وشارك عمر مرموش رفقة فريق اينتراخت فرانكفورت في 28 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، تمكن خلالهما من تسجيل 19 هدفاً، وتقديم 5 تمريرات حاسمة.