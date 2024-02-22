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يتصدرها صلاح.. ليفربول يحقق رقما قياسيا بين الدوريات الأوروبية الخمسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أصبح نادي الإنجليزي أول فريق في الدوريات الأوروبية الخمسة، يمتلك 5 لاعبين، سجلوا أكثر من 10 أهداف.

وتصدر محمد صلاح قائد منتخب مصر، قائمة اللاعبين الخمسة، برصيد 19 هدفا.

وجاءت أهداف اللاعبين الخمسة كالتالي:

محمد صلاح، 19 هدفا

ديوجو جوتا، 14 هدفا

داروين نونيز، 13 هدفا

يعقوب، 11 هدفا

لويس دياز، 10 أهداف

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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