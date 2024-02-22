طبيب الأهلي يكشف موقف الإصابات بالفريق قبل مباراة ميدياما بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الإصابات التي يعاني منها بعض لاعبي الفريق، قبل مواجهة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا.

وقال جاب الله في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "عدد الإصابات داخل صفوف الفريق زاد عقب الانتهاء من بطولة أمم أفريقيا، ولكن يوجد لاعبين تمكنوا من العودة إلى المباريات مثل بيرسي تاو، بعد حصوله على راحة لمدة ثلاثة أيام بعد العودة من بطولة أمم أفريقيا".

وأضاف: "وسام أبو علي يشارك في التدريبات الجماعية للفريق منذ ثلاث أيام، بعد التعافي من إصابة العضلة الخلفية التي كان يعاني منها".

وتابع: "كوكا هو الآخر يشارك في التدريبات الجماعية للفريق منذ يومين، وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة".

واختتم طبيب الأهلي تصريحاته قائلاً: "خالد عبد الفتاح يسير بخطى ثابتة فى برنامجه التأهيلي وهو الآن يخوض المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي، ومحمد الشناوي ما زال في المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي الخاص به، ولكن الأمور تسير بشكل جيد".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره ميدياما الغاني غداً، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "بابا يارا"، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.