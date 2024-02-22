شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 22 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 22 / 2 / 22024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، عقوبات قاسية على الإسماعيلي وإيقاف جماهير من الزمالك بعد موقعة الدوري

عقوبات قاسية على الإسماعيلي وإيقاف جماهير من الزمالك بعد موقعة الدوري

إقامة مباراة الأهلي وميدياما الغاني في موعدها غدا الجمعة

مران الأهلى الأخير استعداداً لمواجهة ميدياما..15 دقيقة للإعلام وفقرة خططية (فيديو)

كولر: جاهزون للفوز على ميدياما رغم الصعوبات وكنا نتمنى "تقدير" من كاف

رامي ربيعة : اعتدنا على الصعوبات فى الأهلى وهدفنا العودة بنقاط مباراة ميدياما

عامر حسين يرد بالأرقام: 5 شهور توقف للدوري بسبب المنتخب والأهلي وبطولات أفريقيا

الزمالك يغادر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة أبو سليم بالكونفدرالية .. صور

الزمالك: أحمد فتوح يواصل برنامجه التأهيلى مع الزمالك فى الجزائر