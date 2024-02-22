شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لـ ”الخليج 365”.. أسامة الجزار يعلن فسخ تعاقده مع المصري بالتراضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أسامة الجزار لاعب النادي المصري، فسخ تعاقده بالتراضي مع النادي البورسعيدي، وكتب الجزار عبر حسابه الشخصي على انستجرام: اتفقت اليوم على انهاء تعاقدي مع النادي المصري البورسعيدي، أتوجه بالشكر لاخواتي اللاعبين، والجهاز الفني والإداري، ومجلس الإدارة المحترم وجماهير النادي المحترمين، وأتمنى التوفيق والنجاح للجميع فيما هو قادم.

وكان الخليج 365 قد أكد بتاريخ 31 يناير الماضي، أن المصري أتم اتفاقه مع الجزار على فسخ التعاقد.

من ناحية أخرى، قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري وبعد التنسيق مع عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي تصعيد الرباعي، إبراهيم ناجي وأبو الفتح أشرف، عماد عبد المعبود، محمد صالح "الزيز"، لاعبي فريق تحت 20 عامًا بالنادي والذي يقوده حمادة طلبة للتدريب مع الفريق الأول اعتباراً من غدا الجمعة بمعسكر الفريق بالقاهرة والذي يستعد الفريق من خلاله لمباراة الفريق بالجولة الرابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها في السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

الجدير بالذكر أن اللاعبين، ابراهيم ناجي وعماد عبد المعبود يشغلان مركز قلبي الدفاع، بينما يشغل أبو الفتح أشرف لاعب خط الوسط المدافع، فيما يشغل محمد صالح "الزيز" مركزي لاعب خط الوسط المهاجم والجناح الأيمن.

ويستعد النادي المصري لمواجهة المقاولون العرب في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري.