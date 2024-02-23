الهلال إلى الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا بعد الفوز على سباهان أصفهان الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن فريق الهلال السعودي من تحقيق الفوز على حساب نظيره فريق سباهان أصفهان الإيراني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما في إياب دور ال 16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل ثلاثية الزعيم الهلالي في اللقاء، كلا من سالم الدوسري في الدقيقة 76، روبن نيفيز في الدقيقة 82، قبل أن يختتم ميتروفيتش أهداف الهلال في الدقيقة 90+7 من عمر المباراة.

وأحرز اللاعب فرشاد أحمد زاده هدف فريق سباهان الإيراني الوحيد في اللقاء، في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

وكان الهلال تمكن من تحقيق الفوز على سباهان، في مباراة الذهاب التي أقيمت في إيران بنفس النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبهذا الفوز يحجز الهلال السعودي مقعداً في الدور المقبل من البطولة، ليضرب موعداً مع فريق اتحاد جدة في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.