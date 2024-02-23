بقيادة مدرب الأهلي السابق سيرفيريت السويسري إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

نجح السويسري رينية فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي والحالي لفريق سيرفيريت، في التأهل رفقة فريق سيرفيريت إلى دور الـ16 ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

وتمكن فايلر من قيادة سيرفيريت للفوز على حساب لودوجوريتس البلغاري، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وخاض فايلر رفقة فريق سيرفيريت 39 مباراة حتى الآن بجميع المسابقات، تمكن خلالهما من تحقيق الفوز 14 مباراة، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، وحضر التعادل في 13 مباراة.

وكان أخر إنجاز تمكن الفريق السويسري من تحقيقه في البطولات الأوروبية، كان عندما تأهل إلى دور ال 16 من كأس الاتحاد الأوروبي في نسخة البطولة عام 2001 – 2002.

ويذكر أن فاير تولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة من أغسطس 2019 حتى أكتوبر 2020، ونجح في التتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر المصري رفقة القلعة الحمراء.