وسام أبو علي: أشكر جماهير النادي الأهلي.. وأرغب في التتويج بجميع البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

عبر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسام أبو علي، عن سعادته بالعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية التي لحقت به في الفترة الماضية.

وقال أبو علي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "سبق لي السفر مع الفريق في معسكر الإمارات وخوض مباريات ودية، إلا أن وجودي مع الأهلي في غانا أمر مختلف، وبالأخص والفريق مقبل على مباراة صعبة أمام ميدياما، وفي بطولة كبيرة بحجم دوري أبطال إفريقيا التي يتطلع الأهلي إلى التتويج بها".

وأكد: "إنه سعيد بوجوده داخل القلعة الحمراء، ولديه حماس كبير للتواجد مع الفريق ومساعدته خلال المباريات الرسمية المقبلة".

وتابع: "المشاركة مع الأهلي خلال المواجهات الرسمية سوف تساهم في زيادة معدل انسجامي مع الفريق بشكل كبير، وأنتظر الظهور الأول الرسمي لي مع الفريق".

وواصل: "أشكر الجميع داخل الفريق، على الدعم الذي أجده منذ الوصول إلى القاهرة وانضمامي للأهلي، سواء على المستوى الجماهيري أو زملائي بالفريق، وهو ما يسعدني ويعطيني دافع قوي لتقديم أفضل ما لدي خلال الفترة المقبلة".

واختتم أبوعلي تصريحاته: "بالتأكيد على أن أحلم بالتتويج بجميع البطولات مع الأهلي، على المستويين المحلي والقاري، لإسعاد جماهير النادي التي تدعمني دائماً".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره ميدياما الغاني غداً، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد"بابا يارا" بغانا، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.