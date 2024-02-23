شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: إلغاء حكم استبعاد حسام المندوه تاريخى ويؤكد شرعية المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، اليوم الخميس، إن إلغاء حكم استبعاد الدكتور حسام المندوه من منصب أمين صندوق النادى الأبيض، تاريخى ويؤكد شرعية المجلس.

وأكد لبيب خلال كلمته لأعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك بمقر النادى إن إلغاء حكم استبعاد المندوه من أمانة الصندوق لمصلحة القلعة البيضاء، مؤكداً أن هدفهم استكمال الإنجازات التي حققوها خلال الفترة الماضية.

وواصل رئيس نادى الزمالك: "حسام المندوه سيكمل مهمته معنا مثلما كان في السابق، وأطالب الجميع بالتكاتف لخدمة كيان نادى الزمالك الكبير".