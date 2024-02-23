شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك فى ختام الدورة المجمعة الأولى لنهائى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 24/18 على صعيد ختام الدورة المجمعة الأولى لنهائى دورى عمومى سيدات اليد، على صالة نادى الشمس التى تستضيف المباريات بدلاً من صالة الزمالك لانشغال الأخير.