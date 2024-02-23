شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك فى ختام الدورة المجمعة الأولى لنهائى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 24/18 على صعيد ختام الدورة المجمعة الأولى لنهائى دورى عمومى سيدات اليد، على صالة نادى الشمس التى تستضيف المباريات بدلاً من صالة الزمالك لانشغال الأخير.
وأعلنت لجنة المسابقات قبل بداية الدورة المجمعة عن السماح بحضور حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية المشاركة.
بينما تقام الدورة المجموعة الثانية فى شهر مارس القادم على صالة النادى صاحب المركز الأولى بالمجمعة الأولى، وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات.
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