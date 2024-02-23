شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 22 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 22 / 2 / 2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها غادرت بعثة نادى الزمالك متجهة إلى الجزائر، استعداداً لخوض مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات.

استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبى في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.، طارت بعثة الزمالك إلى الجزائر حيث تقام المباراة، لعدم توافر شروط الكاف على الملاعب الليبية، وذلك دون مجموعة من اللاعبين .

غادرت بعثة نادى الزمالك متجهة إلى الجزائر، استعداداً لخوض مباراة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

تواجد 9 وجوه جديدة في قائمة الزمالك التي أعلن عنها البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبى في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب تواجد أحمد فتوح الظهير الأيسر، ضمن قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض التي ستسافر الخميس إلى الجزائر اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة العقوبات الخاصة بمباراة الزمالك والإسماعيلي، والتي أقيمت يوم الاثنين الماضي، ضمن الجولة الـ 13 للدوري.

تواجد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في التدريب الأخير للفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي الفرعي ،قبل السفر إلى الجزائر، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على استمرار محمد صبحى فى حراسة مرمى القلعة البيضاء فى مباراة أبو سليم الليبى المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.