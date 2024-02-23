شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: لا توجد أى مشاكل بين كهربا وكولر واللاعب غاب بموافقة المدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن العلاقة بين السويسرى مارسيل كولر ومحمود عبد المنعم كهربا على خير ما يرام، ولا توجد مشكلة بسبب غياب كهربا عن بعثة الأهلى فى غانا لمواجهة ميدياما.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كهربا اتخذ المسلك الطبيعى وقدم طلبا للمدرب وخالد بيبو مدير الكرة للتخلف عن البعثة من أجل حضور زفاف شقيقته".

وأضاف شوبير أن كولر وافق على بقاء كهربا فى مصر بعدما اطمأن على جاهزية الفلسطينى وسام أبو على للمباراة، وسفر الفرنسى موديست مع الفريق إلى غانا بعد تأجيل السفر إلى فرنسا".

وتابع شوبير: "كولر وافق لأن الأجانب تدرك جيدا قيمة الأمور الاجتماعية وكهربا بقى فى مباراة شباب بلوزداد حتى آخر 3 دقائق على دكة البدلاء".