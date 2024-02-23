شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الخميس 22-2-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الخميس 22-2-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها اختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على استاد بابا يارا في غانا، استعدادًا لمباراة ميدياما التي تقام مساء غد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

اختتم الاهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على استاد بابا يارا في غانا، استعدادًا لمباراة ميدياما التي تقام مساء غد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

اكد رامي ربيعة، لاعب الأهلي جاهزية الأهلي لمواجهة ميدياما غدًا، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي صعوبة مباراة الفريق أمام ميدياما التي تقام مساء غد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن الفريق لن يسوق الأعذار، رغم الصعوبات التي واجهناها أمس في رحلة الوصول إلى غانا.

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي فيديو لمران الفريق المقام حاليا باحد الملاعب القريبة من فندق الاقامة بمدية كوماسي الغانية استعدادا لمباراة ميدياما الغاني بدوري ابطال افريقيا.

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على غالبية عناصر التشكيل الأساسي الذى سيخوض مباراته ضد ميدياما الغاني غدا الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

استقر الجهاز الفني للأهلي على غالبية عناصر التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام ميدياما الغاني مساء الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لكن يبقى أكثر من مركز لم يتم حسمه حتى الآن، في ظل وجود مفاضلة بين أكثر من لاعب قبل هذه المباراة.