شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء مهند محمد لاعب المقاولون العرب لمعسكر منتخب الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي المقاولون العرب خطابا من اتحاد الكرة يفيد باستدعاء مهند محمد لاعب ذئاب الجبل، لمعسكر منتخب مصر للناشئين بداية من الأحد المقبل 25 فبراير وحتى يوم 4 مارس 2024.

من ناحية أخرى، في إطار التعاون بين نادى المقاولون العرب، والاتحاد المصري لألعاب القوي، استضاف النادي الدكتور سيف الله شاهين، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، لمناقشة والاتفاق على إقامة ملاعب ترتان حول ملعب كرة القدم بالاستاد، ليشمل جميع أنشطة ألعاب الميدان والمضمار.

وتم عقد اجتماع مع رئيس الاتحاد، بحضور كل من جلال فراج المدير التنفيذي للنادى، وعلى العسال المشرف العام، والمهندس محمد عبدالسميع مدير الإدارة الهندسية، والدكتور خالد حسب الله مدير النشاط الرياضي بالنادي، وذلك لوضع الخطوط العريضة نحو إنشاء الملاعب وتكوين فرق، مع استضافة بطولات الإتحاد داخل النادي.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي المصري يوم الاثنين المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان المقاولون العرب قد تعادل في اللقاء الماضي أمام مودرن فيوتشر بهدفين لمثلهما في لقاء الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري.