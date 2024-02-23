بمشاركة عمر مرموش فرانكفورت يخسر من سانت جيلواز ويودع دوري المؤتمر الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - خسر فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني المحترف بصفوفه النجم المصري عمر مرموش، من نظيره سانت جيلواز البلجيكي بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات دور الـ 32 من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي على ملعب "كومرتسبانك أرينا".

وكان التعادل الإيجابي قد حسم نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين بهدفين لكل منهما.

سجل كاميرون كاسترو هدف فريق سانت جيلواز عند الدقيقة 47 ثم عزز إيكيرت بهدف ثاني عند الدقيقة 80، بينما قلص إريك إبيمبي نتيجة المباراة بتوقيعه على الهدف الأول لصالح فرانكفورت عند الدقيقة 88.

وكاد الدولي المصري، عمر مرموش، أن يحرز هدف التعادل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 61، لكنه كرته لم تسكن الشباك.

بهذه النتيجة تمكن سانت جيلواز في العبور إلى منافسات الدور الـ16 من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.