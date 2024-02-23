سبب غياب علاء والزناري عن مباراة الزمالك أمام أبوسليم في الكونفدرالية

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سبب غياب الثنائي محمود علاء مدافع فريق الزمالك وزميله مصطفى الزناري عن قائمة الأبيض، التي ستخوض مباراة أبوسليم في كأس الكونفدرالية.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة من مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وستقام مباراة الزمالك ضد نظيره أبوسليم الليبي يوم الأحد الموافق 25 فبراير، على ستاد “19 مايو 1956” بمدينة عنابة الجزائرية.

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وشهدت قائمة الزمالك لمباراة أبو سليم وغياب محمود علاء ومصطفى الزناري، وتواجد أحمد فتوح الظهير الأيسر، وظهور أحمد حمدي وياسر حمد ومحمد عاطف ومهاب ياسر صفقات الفريق الجديدة لأول مرة،

وقال عبد الجواد في تصريحات تليفزيونية: “مصطفى الزناري خارج قائمة الزمالك لمباراة أبوسليم في الكونفدرالية بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية، وفضل الجهاز الفني إراحته”.

وتابع: “فيما تم استبعاد محمود علاء مدافع الزمالك لأسباب فنية بناء على وجهة نظر المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز”.