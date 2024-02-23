بركلات الترجيح.. روما يفوز على فينورد ويتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي

حقق نادي روما الإيطالي، الفوز على مضيفه فينورد الهولندي، بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي 1-1، على ملعب في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب بين فينورد وروما، انتهت بالتعاد الإيجابي بنتيجة 1-1، على ملعب “فينورد”.

وانتهى الوقت الأصلي من مواجهة روما أمام فينورد بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.

جاء هدف فينورد من توقيع سانتياغو خيمينيز في الدقيقة 5، وتعادل روما عن طريق لورينز بيليغريني في الدقيقة 15،

واتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية، ليبقى التعادل سيد الموقف، ليتجه روما وفاينورد، إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في الأخير لنادي العاصمة.

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وجاء تشكيل روما لمواجهة فينورد كما يلي:

سفيلار في حراسة المرمى

الدفاع: كارسدورب – كريستانتي – بيليجريني – يورينتي

خط الوسط: باريديس- مانشيني – ديبالا – سبينازولا

في خط الهجوم: لوكاكو – ستيفان شعراوي.