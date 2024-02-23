في حضور ليبي وجزائرية.. عبد الواحد يستقبل بعثة الزمالك في مدينة عنابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

استقبل عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، بعثة الفريق التي وصلت إلى مدينة عنابة الجزائرية، استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وكان عبد الواحد سبق بعثة الزمالك إلى الجزائر، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق وملاعب التدريب، استعداداً للقاء المرتقب ضد بطل ليبيا.

وحرص وفد من نادي أبو سليم الليبي على استقبال بعثة الزمالك، وكان فوزي الحراري المدير التنفيذي للنادي الليبي موجودا بمطار عنابة، للترحيب ببعثة الأبيض والكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة والاطمئنان عليهم فور الوصول إلى الجزائر.

كما حضر علوي حسين مدير الشباب والرياضة بالجزائر، إلى مطار عنابة الدولي، لاستقبال بعثة الزمالك.

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