الهلال يتصدر الأندية السعودية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تأهل نادي الهلال السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عقب الفوز على سباهان، بثلاثية مقابل هدف، ليسجل التأهل العاشر له في هذا الدور.

ويتصدر الهلال تاريخ تأهل الأندية السعودية إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وجاء ترتيب هذه الأندية كالآتي:

الهلال، 10 مرات

الاتحاد، 9 مرات

الأهلي، 5 مرات

الشباب، 4 مرات

النصر، 3 مرات

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