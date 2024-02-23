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الهلال يتصدر الأندية السعودية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تأهل نادي الهلال السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عقب الفوز على سباهان، بثلاثية مقابل هدف، ليسجل التأهل العاشر له في هذا الدور.

ويتصدر الهلال تاريخ تأهل الأندية إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وجاء ترتيب هذه الأندية كالآتي:

الهلال، 10 مرات

الاتحاد، 9 مرات

الأهلي، 5 مرات

الشباب، 4 مرات

النصر، 3 مرات

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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