فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة 26 من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يرشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 4 لاعبين "ذوي ملكية منخفضة" يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط في الجولة 26 Blank Gameweek، قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم السبت المقبل الساعة 3.30 عصرا بتوقيت مصر.

ليون بايلي (أستون فيلا) 5.6 مليون جنيه إسترليني، 3.7%

يتمتع الجناح الجاميكي بالمستوى اللازم لتقديم قيمة كبيرة في فانتازي خلال الفترة المقبلة.

وسجل بايلي سبعة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة هذا الموسم.

ويواجه فريق أوناي إيمري نوتنجهام فورست ولوتون تاون في الجولتين المقبلتين، مما يمنح بايلي الفرصة لمواصلة تألقه.

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 8.2 مليون جنيه إسترليني، 10%

يمكن أن يقدم صانع الألعاب البرتغالي قيمة كبيرة على أرضه أمام فولهام.

وأنتج فرنانديز 17 تمريرة مفتاحية خلال آخر أربع مباريات، متفوقًا على مارتن أوديجارد (8.4 مليون جنيه إسترليني).

ويمكن أن تشكل واجبات البرتغالي في الكرات الثابتة، على وجه الخصوص، مشاكل كبيرة لزواره في هذا الأسبوع.

وتلقى فريق كوتيدجرز 30 تسديدة من الكرات الثابتة وهو أعلى رقم في الدوري خلال المباريات الأربع الأخيرة.

كريج داوسون (ولفرهامبتون) 4.5 مليون جنيه إسترليني، 1%

يتمتع قلب دفاع ولفرهامبتون بأداء قوي على أرضه قبل زيارة شيفيلد يونايتد.

وحقق داوسون 34 نقطة خلال آخر ست مباريات له في ملعب مولينوكس، حيث جمع بين هدف وتمريرة حاسمة بثلاث شباك نظيفة وخمس نقاط إضافية.

سيمون أدينجرا (برايتون) 5 مليون جنيه إسترليني، 0.8%

يستضيف الجناح الإيفواري فريق إيفرتون على خلفية أعلى عدد نقاط له في مسيرته، حيث بلغ 15 نقطة في الأسبوع الماضي.

واحتفل أدينجرا بفوزه بكأس الأمم الأفريقية 2023، بتسجيل هدفين في فوز النورس 5-0 على شيفيلد يونايتد.