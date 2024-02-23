الأهلي في أفريقيا وطارق حامد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
يشهد اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، العديد من المباريات في مختلف البطولات، أبرزها مباراة الأهلي و ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة مباراة ضمك في الدوري السعودي، المحترف في صفوفه المصري طارق حامد.
ونرصد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
دوري أبطال أفريقيا:
الهلال السوداني - بترو اتليتكو، الساعة 6:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 6
ميدياما الغاني - الأهلي، الساعة 6:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 6
أسيك أبيدجان - سيمبا، الساعة 9:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 6
الدوري المصري:
بلدية المحلة - سيراميكا كليوباترا، الساعة 7:00 مساءً، على قناة أون تايم سبورتس
الدوري الإسباني:
ريال سوسيداد - فياريال، الساعة 10:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 3
الدوري السعودي:
التعاون - الأخدود، الساعة 4:00 عصرا، على قناة SSC Sports
الرياض - الرائد، الساعة 4:00 عصرا، على قناة SSC Sports
الفتح - ضمك، الساعة 7:00 مساءً، على قناة SSC Sports
الدوري الإيطالي:
بولونيا - هيلاس فيرونا، الساعة 9:45 مساءً، على تطبيق "Starz play"
الدوري الألماني:
باير ليفركوزن - ماينز، الساعة 9:30 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 1
الدوري الفرنسي:
ميتز - ليون، الساعة 10:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 4
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