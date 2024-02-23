الأهلي في أفريقيا وطارق حامد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يشهد اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، العديد من المباريات في مختلف البطولات، أبرزها مباراة الأهلي و ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة مباراة ضمك في الدوري السعودي، المحترف في صفوفه المصري طارق حامد.

ونرصد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أفريقيا:

الهلال السوداني - بترو اتليتكو، الساعة 6:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 6

ميدياما الغاني - الأهلي، الساعة 6:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 6

أسيك أبيدجان - سيمبا، الساعة 9:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 6

بلدية المحلة - سيراميكا كليوباترا، الساعة 7:00 مساءً، على قناة أون تايم سبورتس

ريال سوسيداد - فياريال، الساعة 10:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 3

الدوري السعودي:

التعاون - الأخدود، الساعة 4:00 عصرا، على قناة SSC Sports

الرياض - الرائد، الساعة 4:00 عصرا، على قناة SSC Sports

الفتح - ضمك، الساعة 7:00 مساءً، على قناة SSC Sports

بولونيا - هيلاس فيرونا، الساعة 9:45 مساءً، على تطبيق "Starz play"

الدوري الألماني:

باير ليفركوزن - ماينز، الساعة 9:30 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 1

الدوري الفرنسي:

ميتز - ليون، الساعة 10:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 4

اقرأ أيضًا:

في وجود سليمان.. حسين لبيب يدعم لاعبي الزمالك قبل السفر إلى الجزائر

شوبير يحسم الجدل ويعلن القرار النهائي لتأجيل مباراة الأهلي وميدياما