اخبار الرياضه

الأهلي في أفريقيا وطارق حامد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يشهد اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، العديد من المباريات في مختلف البطولات، أبرزها مباراة الأهلي و ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة مباراة ضمك في الدوري السعودي، المحترف في صفوفه المصري طارق حامد.

ونرصد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أفريقيا:

الهلال السوداني - بترو اتليتكو، الساعة 6:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 6

ميدياما الغاني - الأهلي، الساعة 6:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 6

أسيك أبيدجان - سيمبا، الساعة 9:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 6

:

بلدية المحلة - سيراميكا كليوباترا، الساعة 7:00 مساءً، على قناة أون تايم سبورتس

:

ريال سوسيداد - فياريال، الساعة 10:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 3

الدوري السعودي:

التعاون - الأخدود، الساعة 4:00 عصرا، على قناة SSC Sports

الرياض - الرائد، الساعة 4:00 عصرا، على قناة SSC Sports

الفتح - ضمك، الساعة 7:00 مساءً، على قناة SSC Sports

:

بولونيا - هيلاس فيرونا، الساعة 9:45 مساءً، على تطبيق "Starz play"

الدوري الألماني:

باير ليفركوزن - ماينز، الساعة 9:30 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 1

الدوري الفرنسي:

ميتز - ليون، الساعة 10:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 4

اقرأ أيضًا:

في وجود سليمان.. حسين لبيب يدعم لاعبي الزمالك قبل السفر إلى الجزائر

شوبير يحسم الجدل ويعلن القرار النهائي لتأجيل مباراة الأهلي وميدياما

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا