موعد مباراة الأهلي و ميدياما الغاني والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يخوض النادي الأهلي لقاء ضد نظيره ميدياما الغاني، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتقام مباراة الأهلي و ميدياما الغاني، في السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة، وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 6، الناقل الحصري للبطولة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار كوماسي، بعدما تعرضت لحادث في مطار أكرا.

ويتصدر النادي الأهلي المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، بعد التعادل في المباراة السابقة مع شباب بلوزداد الجزائري.

وتضم قائمة النادي الأهلي في غانا كلا من، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وعلي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وإمام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة" وكريم نيدفيد ومصطفي أبوالخير وحسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ورضا سليم وتاو ووسام أبوعلي.

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