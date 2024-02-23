أبو سليم الليبي: نحن إخوة مع الزمالك ونعانى من 3 غيابات

القاهرة - سامية سيد - كشف فوزي الحراري، المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي، أن الفريق جاهز لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الكونفدرالية.

وأضاف الحراري خلال تصريحات على قناة الزمالك: "استقبلنا بعثة الزمالك في المطار ونجلس معهم في نفس الفندق ونحن إخوة وفريقنا جاهز للمباراة المرتقبة". وأضاف: "نعاني من ثلاث غيابات في مباراة الزمالك وقمنا بالتعاقد مع عدد من اللاعبين في الميركاتو الشتوي".

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته فى بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل ليحسم التأهل إلى الدور المقبل قبل جولتين من النهاية.

وافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة.