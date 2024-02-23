شكرا لقرائتكم خبر عن أبو سليم الليبي: نحن إخوة مع الزمالك ونعانى من 3 غيابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف فوزي الحراري، المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي، أن الفريق جاهز لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الكونفدرالية.
ويحتل الزمالك صدارة مجموعته فى بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل ليحسم التأهل إلى الدور المقبل قبل جولتين من النهاية.
وافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة.
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