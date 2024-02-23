شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى الجزائر: شعبية الزمالك كبيرة وننسق لتجهيز ملاعب التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رامي المُبيض، مستشار سفارة مصر في الجزائر، أن بعثة فريق الزمالك وصلت منذ قليل، مشيرا إلى توجهمم لفندق الإقامة.

وقال المُبيض في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "بعثة نادي الزمالك وصلت إلى الجزائر وانتقلت إلى فندق الإقامة وقمنا بالإطمئنان على البعثة بشكل كامل، وشعبية الزمالك كبيرة". وأضاف: "هناك تنسيق بين السفارة المصرية ونادي الزمالك على تجهيز ملاعب التدريب قبل مباراة أبو سليم".

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته فى بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل ليحسم التأهل إلى الدور المقبل قبل جولتين من النهاية.

وافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة.