شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: عقوبات الزمالك والإسماعيلي وفقا لتقرير الحكام والمراقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف صالح عضو رابطة الأندية أن الهدف هو إلغاء التعصب بين الأندية ومشاهدة الكرة الجميلة، فتم وضع ضوابط وعقوبات وتكون بشكل تدريجي.

وقال صالح، فى تصريحات لبرنامج الهدف الذى يذاع على قناة أون سبورت، إن العقوبات التى تم الإعلان عنها بشأن مباراة الزمالك والإسماعيلي والخاصة بحرمان الزمالك من الجماهير التى خرجت عن النص مقابل حرمان الإسماعيلي من الجمهور كله تمت بناء على تقرير الحكام و مراقب المباراة.

وأضاف عضو الرابطة أن العقوبات تكون متدرجة للتصدى لأى خروج عن النص وأى عقوبات يتم توقيعها تكون وفقا لتقرير الحكام والمراقبين، ولا نعترف سوى بشريط المباراة وليس بما يتم تداوله، والعقوبات تكون عادلة على الجميع، مشيرا إلى أن العقوبات يتم فرضها لزيادة عدد الجماهير وليس تقليله.