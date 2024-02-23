شكرا لقرائتكم خبر عن موكا وأبو الفتوح ثنائى الجونة يقتربان من المنتخب فى المعسكر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر ثنائي فريق الجونة أيمن موكا الجناح الأيسر، وكمال أبو الفتوح المدافع الأيسر بمستوى قوى خلال مباريات الفريق الساحلى فى مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" وكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى لفريق الجونة إشادة الجهاز الفنى لمنتخب مصر الجديد بقيادة حسام حسن خلال متابعته لهما في مباراة سيراميكا الماضية بالدوري.

وحرص جهاز المنتخب بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن على متابعة مباراة الجونة وسيراميكا، ولفت نظره الثنائي بعد الأداء المميز الذي ظهرا به.

ويسعى حسام حسن على متابعة جميع مبارايات الدوري واكتشاف لاعبين جدد ومميزين لضمهم في المعسكر القادم ومنحهم الفرصة كاملة.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب وجاء كالتالي: طارق سليمان: مدرب عام، محمد عبد الواحد : مدرب، سعفان الصغير: مدرب حراس، مانويل باريونوفو: مدرب أحمال "برازيلي"، ووليد بدر : مدير إداري، كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري.

وحدد اتحاد الكرة مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، موعد معسكر الفراعنة المقبل، استعدادًا للمشاركة فى دورة الإمارات الودية، والتى ستقام فى شهر مارس المقبل.

واتفق اتحاد الكرة مع حسام حسن على انطلاق معسكر الفراعنة 12 مارس المقبل، خلال الجلسة التى جمعتهما، وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر مارس، وتأكيد اتحاد الكرة على توفير جميع متطلبات المنتخب الأول بقيادة حسام حسن.