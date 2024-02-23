شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق الجولة الثالثة من مرحلة الصعود فى دورى المحترفيـن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثالثة عصرغد السبت، مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الصعود فى دورى المحترفين، والتى تشهد ندية كبيرة وإثارة بهدف حصد بطاقتى الصعود المباشر للدورى الممتاز، فيما يدخل صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل القسم الثانى ب، على بطاقة التأهل الثالثة للممتاز.

موعد مباريات الجولة الثالثة فى دورى المحترفيـن..

السبت 24 فبراير الجارى

بروكسى مع حرس الحدود

وادى دجلة مع السكة الحديد

راية مع لافيينا

بتروجت مع طنطا

غزل المحلة مع القناة

تقام المباريات فى الساعة الثالثة عصر غد السبت، فى توقيت واحد، نظرا لتقارب نقاط الأندية فى المرحلة الأخيرة من الصعود.

وتعادل بتروجت ولا فيينا بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الأسيوطى، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لمسابقة دورى المحترفين، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 37 نقطة فى المركز الخامس، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 47 نقطة فى صدارة جدول الترتيب.

وفى إطار مباريات نفس الجولة فرض التعادل السلبى على لقاء وادى دجلة وغزل المحلة، ليرتفع رصيد الأول إلى 39 نقطة فى وصافة جدول الترتيب، بينما رفع أبناء المحلة رصيدهم إلى 39 نقطة أيضا فى المركز الثالث، كما تعادل حرس الحدود مع راية بهدف لمثله رافعا رصيده إلى 38 نقطة فى المركز الرابع، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 29 نقطة فى المركز التاسع.

فى الوقت نفسه، واصل السكة الحديد عروضه القوية محققا الفوز الثانى على التوالى على حساب بروكسى بهدفين مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 35 نقطة ويقترب خطوة كبيرة نحو أهل الصدارة مستفيدا من تعادلات اليوم، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 32 نقطة، كما فاز طنطا على القناة بهدف دون مقابل.