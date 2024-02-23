الإسماعيلى يدرس إعداد لائحة إضافية لتحفيز اللاعبين على الفوز في المباريات

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القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، بالتشاور مع جهاز الكرة برئاسة على أبو جريشة ونائبه عماد سليمان وإيهاب جلال، إعداد لائحة إضافية لتحفيز اللاعبين للتعامل مع المباريات الرسمية المقبلة.

ويسعى مجلس الإسماعيلى لمواصلة دفع اللاعبين نحو القتال من أجل تحقيق الانتصارات والتقدم في جدول الدورى، بعد الفوز على سيراميكا والتعادل مع الزمالك سلبيا بعد العودة من فترة التوقف وتدعيم الفريق ببعض الصفقات.

ويناقش المجلس هذه اللائحة مع جهاز الكرة برئاسة على أبو جريشة ونائبه عماد سليمان والمدير الفني إيهاب جلال من أجل التصديق عليها وإعلانها للاعبين.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فريق الجونة يوم الاثنين المقبل، على استاد خالد بشارة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دورى Nile.

ويؤدى الحارس محمد فوزى ومحمد مخلوف فترة التأهيل الأخيرة قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، فيما يواصل أحمد الشيخ صفقة الفريق الجديدة القادمة من الاتحاد السكندرى برنامجه التأهيلى من أجل استعادة جاهزيته البدنية والفنية للمشاركة في المباريات والظهور الأول بقميص الدراويش.

فيما يواصل مروان حمدى برنامجه التأهيلى بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها لاعب الإسماعيلي إصابته بمزق فى وتر العضلة الضامة، ليتأكد غيابه عن الدراويش لمدة شهر، ووضع طبيب الفريق برنامجا تأهيليا للاعب حتي يعود للانتظام فى التدريبات.