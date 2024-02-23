محمد صلاح يترقب.. موعد قرعة دور الـ 16 من الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، حيث يقدم لكم موقع “كورة 365″، موعد القرعة والقنوات الناقلة.

وكانت 8 أندية حسمت تأهلها إلى دور الـ16 بشكل مباشر من مجموعات الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024، بعد احتلال صدارة الترتيب.

بينما تمكنت 8 أندية من التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بعد تخطي دور ااـ32، بينهم ميلان وروما.

المتأهلون لدور الـ16 من الدوري الأوروبي

ليفربول الإنجليزي، وست هام يونايتد، برايتون ، رينجرز الاسكتلندي، أتالانتا الإيطالي، فياريال الإسباني، سلافيا براج التشيكي.

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بالإضافة إلى باير ليفركوزن الألماني، ميلان الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، فرايبورج، كاراباخ أغدام الأذربيجاني، مارسيليا الفرنسي، روما، سبارتا براجا التشيكي، سبورتينج لشبونة.

موعد قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن يشهد اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري، مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024.

وستنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لقرعة الدوري الأوروبي

وسيتم بث قرعة منافسات دور الـ16 من الدوري الأوروبي، على شبكة قنوات بي إن سبورتس والقناة الإخبارية المفتوحة، بالإضافة إلى موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي.