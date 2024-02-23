موعد مباراة الاهلي ضد ميدياما في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يقدم موقع “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي ضد نظيره ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الاهلي قد تعادل مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري سلبيًا دون أهداف في الجولة الرابعة من منافسات مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلي ضد ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

سيلاقي فريق الاهلي نظيره ميدياما الغاني، مساء اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري، ضمن منافسان الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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وستقام مباراة الاهلي ضد نظيره ميدياما الغاني في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وميدياما

ستنقل مباراة الاهلي وميدياما عبر قناة beIN Sports HD 6.

وسيتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق الرياضي علي محمد علي.

تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة ميدياما

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، عمرو السولية، حسين الشحات، بيرسي تاو.

في الهجوم: أنتوني موديست.

ويتصدر فريق الاهلي ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد المركز الثالث بـ5 نقاط.

ويتواجد فريق يانج أفريكانز في المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد فريق ميدياما الغاني في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.